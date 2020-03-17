الشرطة ورؤساء الأحياء يد واحدة لمواجهة كورونا: غلق ٨١٠ مراكز تعليمية ورياضية و٨٥٠ حضانة

شنت أجهزة الأمن بالاشتراك مع مسئولى الأحياء بمحافظة القاهرة حملات موسعه تم خلالها اتخاذ كافه الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأسفرت تلك الحملات عن غلق 560 مركزا تعليميا حتى الآن على مستوى القاهرة، و250 مركزا رياضيا، وغلق 850 حضانة على مستوى المحافظة وباقي الحضانات بالمحافظة ملتزمة بقرار الحكومة ، ومازالت الحملات متواصلة .





وكانت أجهزة الامن بالقاهرة قد شنت حملات مكثفة بالتعاون مع رؤساء الاحياء بالمحافظة وذلك منذ صدور قرار من الحكومة بمنع الشيشة من المقاهي، لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين ، حيث تم عمل حملات يومية تم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الشيشة، وغلق عدد من المقاهي والكافيهات لعدم التزامهم بقرار الحكومة ، وكذا توقيع غرامة مالية عليهم، بالتزامن مع إغلاق الحدائق العامة على مستوى المحافظة، وحظر إقامة أي تجمعات.





فى الوقت نفسه ، تقوم محافظة القاهرة بتنفيذ قرار تخفيض العمالة بالمحافظة والأحياء، وتم منح إجازة وقائية لـ 60% من العمالة، وتم تفعيل الخطوط الساخنة والمواقع الإلكترونية لتقديم الشكاوى إلكترونيًا.



