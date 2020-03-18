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بين الناس

سقوط عمود إنارة على طريق كفر سلامة بالشرقية يثير ذعر الأهالى.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن أسامة السيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سقوط عمود إنارة بسبب سوء الأحوال الجوية  بطريق كفر سلامة بشارة فى محافظة الشرقية التابع لمدينة منيا القمح مما يعرض حياة المارة للخطر خاصة وسط تخوف من الماس الكهربائى فى المنطقة مطالبا بإحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة بالقرى رأفة بحال الأهالى.

 

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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