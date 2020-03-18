محلية النواب تطالب بتحديث وتعديل قانون إشغال الطرق العامة.. والسجيني يؤكد: يجب الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته بشكل أكبر

محافظ كفر الشيخ يطالب بالميكنة في مناقشات قانون إشغالات الطرق العامة

محلية النواب تلزم المالية بالرد كتابة عن عوائق التنمية المحلية في اعتماد اللوائح









طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بتحديث وتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، لمواجهة الخلل في هذا الملف.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمس الثلاثاء، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من "الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات"، في ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات على جميع مستويات الوحدات المحلية، على أن يكون ذلك مقرونا بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي لهذه الموضوعات، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالي تقديرات الموازنة، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.





وأوصت اللجنة بإلزام وزير المالية بتوضيح الأسباب والموانع التي تعوق وزارة التنمية المحلية في اعتماد اللوائح، وإيفاد اللجنة كتابة بذلك خلال 15 يوما، وأوصت بتوجيه وزير التنمية المحلية بعقد اجتماع مع وزير المالية وفتح باب مناقشة جاد بخصوص اللوائح التي لم تعتمد منذ سنوات حتي وقتنا الراهن، وإفادة اللجنة بناتج هذا الاجتماع.





كما أوصت بفتح باب مناقشة مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص ملف تفريغ قيادات من المحليات، وضرورة التوافق حول الأسلوب الأمثل لإعادة الشيء لأصله، لافتة إلى أنه يوحد توافق بين النواب والمسئولين.





وطالبت اللجنة وزير المالية بإفادة اللجنة بمخرجات اللجنة المشكلة بخصوص اللوائح، وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذه الجلسة نتاج عمل اللجنة في هذه الملفات أكثر من عامين، وهي جلسة تمهيدية ستتلوها جلسات أخرى على مستوى وزاري.





من جانبه، طالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بميكنة جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين في المحافظات وجميع الوحدات المحلية، لافتا إلى أن 90% من الفساد سببها عدم ميكنة الخدمات.

وأكد محافظ كفر الشيخ ضرورة تحرير محاضر انضمامية توقع عليها جميع الجهات المعنية قبل رصف أي طريق، حتى لا يتم إهدار تالف الرصف والاستفادة منه، مشددا على حاجة الوحدات المحلية لتعظيم مواردها.





وأشار اللواء جمال نور الدين، إلى ضرورة مراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظات أسبوعيًا، كما أكد ضرورة الاستفادة من التعليم الفني، وتطويره بحيث يقوم بدوره، والاستعانة بطلاب التعليم الفني بتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.





من جانبه، أبدى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، استياءه بسبب عدم حضور رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية.





وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعظيم إيرادات المحليات لحل المشكلات التي تعاني منها الإدارات المحلية، مشيرًا إلى أن إهدار المال الناتج عن التالف في صيانة الرصف وإصلاح الطرق أو عدم صيانة المعدات بالمحليات وإهمالها على مستوى الجمهورية، وعدم استخدام السيارات بالشكل الأمثل، كذلك تحسين إيرادات الإعلانات على الطرق التي يتنافس عليها هيئة الطرق والكبارى ووزارة الري والمحليات وجهات أخرى، تمثل إهدارا للمال العام.





وقال عبد الحميد كمال إن تعدد الولايات المختلفة على الطرق يؤثر عليها سلبا، مضيفا أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف خلال الفترة السابقة خلال العامين الماضيين، أن حجم الخسائر تيصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه مصري، كذلك حجم التعدي على أراضي الدولة يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون فدان، أما أراضي البناء فقد وصلت إلى أربعة مليارات ونصف المليار متر مربع من أراضي البناء، وهي كلها ملك الأجيال القادمة.





وشدد على ضرورة تعظيم الإيرادات الخاصة بمواقف سيارات الأجرة، وتعظيم الإيرادات الخاصة بساحات الانتظار للسيارات، وكذلك تطبيق قانون تقنين أوضاع المواطنين بالنسبة لأراضى الدولة، وذلك سوف يجلب للحكومة أكثر من 300 مليار جنيه، وفق تقديرات وزارة التنمية المحلية، ولكن عدم الجدية والإهمال وعدم التنسيق بين الأجهزة فى الوحدات المحلية، أدى إلى عدم تحقيق المستهدف.





وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن ذلك يؤخر التنمية في بلدنا ويجعل الناس في المحافظات تفقد الثقة فى الإجراءات، ويعزز ذلك شكواهم من الخدمات في الصحة والتعليم والطرق.





وأوضح أنه على مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية بالتعاون مع ممثلي الجهاز التنفيذي من الحكومة، ووزارة التنمية المحلية وباقى الوزارات، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية.





من جانبه، طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته بشكل أكبر من ذلك، مشددا على أهمية تقارير الرقابة المالية في كشف المخالفات والفساد، والتصدي للأخطاء ومعالجتها.





وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تهتم بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما يرد بها من ملاحظات، لذلك ترى ضرورة تطوير العمل.





وتحدث ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الاجتماع، مؤكدا أنه تم رصد العديد من الملاحظات في تقارير الجهاز بشأن الصرف في ملفات "الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات"، بالإضافة لملاحظات على مستوى المعدات.





وقال إنه في القاهرة تحصيل رسوم الإعلانات بمبلغ 116 مليون جنيه، خلال العام المالي 2016/2017، وإن جميع الإيرادات المحصلة من الإعلانات تؤول للمحافظة.





وشدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة لابد أن تكون هناك وقفة حاسمة للتصدي لكل المخالفات ومعالجة الخلل والترهل، مشيرا إلى ضرورة العمل على تعظيم موارد المحافظات، وطالب بإعداد لائحة موحدة لكل المحافظات، وطلب من المحليات صورة من اللائحة والمكافآت، وقال موجها حديثه للوحدات المحلية: "هل عندك معدات رصف، هل عندك معدات كافية، لا بد من استحضار النية والإرادة والعزيمة والعمل على الأرض، ونتمنى الكلام على الورق يتنفذ على الأرض".



