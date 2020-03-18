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بين الناس

أهالى مركز تمي الأمديد بالدقهلية يستغيثون من قطع أسلاك الضعط العالى..صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن إبراهيم السيد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قطع أسلاك الكهرباء الهوائية الخاصة بالضغط العالى بمركز تمي الأمديد بمحافظة  الدقهلية.


وقال إبراهيم السيد فى رسالته : إن هذه الأسلاك الكهربائية تعرض حياة أهالى القرية للخطر"، مطالبا بضرورة تغييرها واستبدالها فى أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الناس من مواصلة حياتهم دون خوف من خطر الكهرباء المكشوفة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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