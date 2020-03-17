إلغا ء احتفالات العيد القومي 101 لمحافظة المنيا

تقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بأصدق التهاني القلبية لأهالي المنيا، بمناسبة مرور 101 عاما علي العيد القومي للمحافظة، حيث يوافق غدا الأربعاء الموافق 18 مارس العيد القومي للمحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد أجمعين.



وأكد المحافظ أنه تم إلغاء كافة الفعاليات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، والتي كان من المقرر إقامتها 18 مارس الجاري، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية بناءًا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته.

وأضاف المحافظ أننا في تلك الأيام والاحداث الاستثنائية ليس في بلادنا فقط بل العالم أجمع، نستلهم ممن سبقونا أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضية .

ودعا المحافظ جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق باجراءات مكافحة فيروس كورونا والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن ، نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، وحرصا من الدولة المصرية علي صحة وسلامة جميع المواطنين.

هذا ويعد 18 مارس حدثًا تاريخيًا هامًا على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد ففي صباح 10 مارس 1919 م اشتعلت الثورة في جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الانجليزي وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضوًا يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروع في مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة، حيث كانت الثورة اشد ما تكون عنفًا وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة دير مواس، عندما تزعم المهندس خليل أبوزيد الثورة وهاجم الأهالي القطار الذي كان يقل مجموعة من العسكريين الإنجليز وقتلوا من فيه.

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