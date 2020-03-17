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خلال اتصال هاتفي مع السيسي.. الرئيس الكيني يعرب عن دعم بلاده لمصر في مفاوضات سد النهضة.. كينياتا: هناك حسن نية وإرادة سياسية مصرية صادقة في مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:31 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي:
= حريصون على تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة التبادل التجاري
= نعمل على التعاون في مجال تطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات

الرئيس الكيني:
= يعرب عن دعمه للموقف الإيجابي المصري خلال مفاوضات سد النهضة
= هناك حسن النية وإرادة سياسية مصرية صادقة في مفاوضات سد النهضة


تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى. 

وقد أعرب الرئيس الكيني من جانبه عن دعمه للموقف الإيجابي المصري خلال مفاوضات سد النهضة والذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة، وعلي صعيد العلاقات الثنائية، أشاد الرئيس كينياتا بالتطور المتواصل بين البلدين في شتى المجالات معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس كينياتا في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بكينيا، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

كما أعرب الرئيس عن التقدير للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في إطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية، مشددًا على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أعلى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ  علي مقدرات الشعب المصري.
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