تامر أمين: الخطر موجود وهذا سر ارتفاع أسعار السلع.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين على حالة الهوس لدى المواطنين في شراء السلع.









قال الإعلامي تامر أمين ، إن هناك وباء وأزمة ولكن هناك أشخاص تصارعوا على شراء المنتجات .









وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن السلع متوفرة وليس من الضروري ان يكون هناك تخوف أو حالة من الفزع لأن جميع المنتجات متوافرة حتى وإن كان هناك حظر ولكن ليس هناك حظر ولم يعلن أحد ذلك .









وأوضح تامر أمين ، أن ارتفاع أسعار السلع جاء بناء على أن هناك أشخاصا يذهبون للتسوق ولكن بكميات كبيرة خوفا من نفاذ السلع ولكن هذا لن يحدث .









وتابع تامر أمين ، أن السلع لها مدة صلاحية ، كما أنني أعرف أن هناك من يقوم بشراء السلع وتوزيعها على المحتاجين وليس للتخزين .





واستكمل تامر أمين في الغرب قام جميع رجال الأعمال بالتبرع إلى المحتاجين ورجال الأعمال المصريين لم يتبرعوا ولكن أن ظل الموضوع هكذا سوف تمر عليهم واللي يزعل يزعل .











