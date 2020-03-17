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توك شو

تامر أمين: الخطر موجود وهذا سر ارتفاع أسعار السلع.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:45 م
تامر أمين
تامر أمين
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إبراهيم القادري
علق الإعلامي تامر أمين على حالة الهوس لدى المواطنين في شراء السلع.


قال الإعلامي تامر أمين ، إن هناك وباء وأزمة ولكن هناك أشخاص تصارعوا على شراء المنتجات .


وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن السلع متوفرة وليس من الضروري ان يكون هناك تخوف أو حالة من الفزع لأن جميع المنتجات متوافرة حتى وإن كان هناك حظر ولكن ليس هناك حظر ولم يعلن أحد ذلك .


وأوضح تامر أمين ، أن ارتفاع أسعار السلع جاء بناء على أن هناك أشخاصا يذهبون للتسوق ولكن بكميات كبيرة خوفا من نفاذ السلع ولكن هذا لن يحدث .


وتابع تامر أمين ، أن السلع لها مدة صلاحية ، كما أنني أعرف أن هناك من يقوم بشراء السلع وتوزيعها على المحتاجين وليس للتخزين .

واستكمل تامر أمين  في الغرب قام جميع رجال الأعمال بالتبرع إلى المحتاجين ورجال الأعمال المصريين لم يتبرعوا ولكن أن ظل الموضوع هكذا سوف تمر عليهم واللي يزعل يزعل .



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