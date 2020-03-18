لمواجهة كورونا.. آيفون من الذهب والفضة بـ 85 ألف جنيه

كشفت شركة كافيار الروسية الفاخرة المختصة بتصينع أغلى وأثمن هواتف آيفون على الإطلاق عن أحدث نسخة من هاتف آيفون 11 برو، والتى تأتى مصنعة من الذهب و الفضة لمواجهة فيروس كورونا COVID-19 وعدم إنتقاله لمالك الهاتف.





وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتى الهاتف الفاخر بنسخ محدودة تبلغ 99 نسخة فقط سيتم طرحها حول العالم، حيث سيحمى أصحابه من الإصابة بالعدوى القاتلة بسبب فعالية الذهب والفضة فى وقف انتقال أى ميكروب.





ويمكن الحصول على الهاتف الفاخر فى صورة إصدارين هما iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، والمصنوع من فضة عيار 925، و ذهب عيار 18 قيراط.





وستطرح شركة كافيار الهاتف بـ 4 تصميمات مختلفة هما، أما الذاكرة فهى موحدة سعة 64 جيجابايت فقط للسعر الأولى البالغ 5300 دولار أمريكى، ما يعادل 85 ألف جنيه مصري.



