النهضة السعودي يحارب كورونا بـ الواتساب

قام مسئولو نادي النهضة السعودي الناشط بدوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى بالتطبيق الإلكتروني واتساب للتواصل مع كافة اللاعبين بعد أن تم تعليق النشاط الرياضي بالسعودية بناء على تعليمات وزارة الرياضة للوقاية من وباء كورونا "كوفيد-19" .
وأنشأ الأمين العام للنادي مجموعات واتساب لكل فرق النادي المختلفة للتواصل معهم فيما يخص التدريبات البدنية طبقا للبرامج التي أعدتها الأجهزة الفنية معهم قبل فترة التوقف.
يذكر أن نادي النهضة يحتل المركز السادس برصيد 49 نقطة بعد مرور 28 جولة من بطولة دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى.