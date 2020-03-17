AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النهضة السعودي يحارب كورونا بـ الواتساب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:38 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
قام مسئولو نادي النهضة السعودي الناشط بدوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى بالتطبيق الإلكتروني واتساب للتواصل مع كافة اللاعبين بعد أن تم تعليق النشاط الرياضي بالسعودية بناء على تعليمات وزارة الرياضة للوقاية من وباء كورونا "كوفيد-19" .


وأنشأ الأمين العام للنادي مجموعات واتساب لكل فرق النادي المختلفة للتواصل معهم فيما يخص التدريبات البدنية طبقا للبرامج التي أعدتها الأجهزة الفنية معهم قبل فترة التوقف.


يذكر أن نادي النهضة يحتل المركز السادس برصيد 49 نقطة بعد مرور 28 جولة من بطولة دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توقفه على بعض الهواتف.. 5 خطوات لمواجهة أى عطل واتساب

كيف تمنع المخترقين من التسلل إلى جروبك الخاص بالواتساب .. إليك الخطوات

أخبار الرياضة السعودية ..إصابة نجم أهلي جدة السابق بـ كورونا ..اجراءات عاجلة من الأندية بعد تعليق الدوري

أخبار الدوري السعودي.. تعرف على خطط الأندية لمواجهة فيروس كورونا

الحزم السعودي يصدر هذا القرار بشأن كورونا

لا وقت للراحة .. جدول استعداد شاق للاعبي الهلال السعودي

ترشيحاتنا

حقيقة اكتشاف حالات إصابة بـ كورونا في قلين بكفر الشيخ

ضربة موجعة لـ الأهلي والزمالك بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

ليفربول يواجه فيروس كورونا بمحمد صلاح.. تفاصيل

وباء كورونا أنقذ الصين من كارثة كادت تقتل 80 ألف شخص.. فيديو

واقفه على دماغها.. ناهد السباعي تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

لنشر أخبار كاذبة .. سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية