النهضة السعودي يحارب كورونا بـ الواتساب

قام مسئولو نادي النهضة السعودي الناشط بدوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى بالتطبيق الإلكتروني واتساب للتواصل مع كافة اللاعبين بعد أن تم تعليق النشاط الرياضي بالسعودية بناء على تعليمات وزارة الرياضة للوقاية من وباء كورونا "كوفيد-19" .



