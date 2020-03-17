تنسيقية الأحزاب تعقد اجتماعها الأخير حول الاستحقاقات الانتخابية

استمرارا للقاءات السياسية التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، عقدت التنسيقية على مستوى أعضائها الجلسة السادسة والأخيرة للاستماع لرؤى شباب الأحزاب والشباب السياسي حول هذه الاستحقاقات الانتخابية.





استعرض المتحدثون رؤيتهم للنظام الذي يرونه مناسبا في العملية الانتخابية، وقد شهدت الجلسة تنوعا في وجهات النظر بين المشاركين فيها من مختلف أطياف العمل السياسي.



