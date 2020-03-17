AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تنسيقية الأحزاب تعقد اجتماعها الأخير حول الاستحقاقات الانتخابية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:40 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
استمرارا للقاءات السياسية التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، عقدت التنسيقية على مستوى أعضائها الجلسة السادسة والأخيرة للاستماع لرؤى شباب الأحزاب والشباب السياسي حول هذه الاستحقاقات الانتخابية.

استعرض المتحدثون رؤيتهم للنظام الذي يرونه مناسبا في العملية الانتخابية، وقد شهدت الجلسة تنوعا في وجهات النظر بين المشاركين فيها من مختلف أطياف العمل السياسي.

وتؤكد مثل هذه الجلسات الدور الهام الذي تساهم به التنسيقية في تنمية الحياة السياسية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع لإبداء الرأي في مختلف القضايا العامة والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف والتوجهات السياسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنسيقية تلتقي صفي الدين خربوش للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

التنسيقية تلتقي عمرو هاشم ربيع للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

التنسيقية تلتقي الشوبكي للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

تنسيقية الأحزاب تواصل اللقاءات بشأن الاستحقاقات الانتخابية.. وتلتقي أمين عام النواب والدكتور عمرو الشوبكي.. ويؤكدا: تعمل على تنمية الحياة السياسية

تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي عبد الحليم قنديل للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي ياسر رزق لمعرفة رؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

ترشيحاتنا

وباء كورونا أنقذ الصين من كارثة كادت تقتل 80 ألف شخص.. فيديو

حقيقة اكتشاف حالات إصابة بـ كورونا في قلين بكفر الشيخ

3 أشهر .. وقف تصدير الكحول والماسكات الجراحية

كيف يغسل وييمم ويكفن من مات بفيروس كورونا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أغنى رجل في الصين يتبرع بالمستلزمات الطبية لكل بلاد أفريقيا لمواجهة كورونا

الباز يكشف حقيقة فرض حظر التجوال لمواجهة كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية