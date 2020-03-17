مجلس الوزراء: إجراءات جديدة وهامة لدعم قطاع الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة ..فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت إجراءات مختلفة لدعم قطاع الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة.





وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أن رئيس الوزراء أصدر حزمة من القرارات اليوم بهدف دعم قطاع الصناعة والمصدرين.





وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن هناك 3 قرارات مهمة جدا لقطاع الصناعة تخص أسعار الطاقة وأول قرار هو تخفيض سعر توريد الغاز للمصانع ليصبح السعر الجديد 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن سعر المليون وحدة حرارية كان 8 دولارات وذلك يعني أن هناك تخفيض 50% من السعر.





وأوضح المستشار نادر سعد، أن كان هناك تخفيض آخر فى سعر الكهرباء للصناعات ذات الجهد الفائق والعالى والمتوسط بواقع 10 قروش تخفيض لهذه القطاعات المختلفة والمصانع التى تكون خارج هذه الفئات سيتم تثبيت سعر الكهرباء لهم لفترة تمتد من خلال 3 إلى 5 سنوات.





وأشار إلى أن هناك قرارين لشعبة المصدرين هما إتاحة مبلغ مليار جنيه خلال الشهرين الحالى والقادم للمصدرين فى إطار برنامج رد الأعباء.



