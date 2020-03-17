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مرأة

بعد ظهورها في عدة دول.. اكتشف أعراض أنفلونزا الطيور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:12 م
بعد ظهورها في عدة
بعد ظهورها في عدة دول .. اكتشف اعراض انفلونزا الطيور
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اسماء محمد
اعلنت عدة دول عن ظهور انفلونزا الطيور من جديد في عدد من المزارع التى تحتوى على الطيور ومن المعروف أن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل للإنسان كما حدث من قبل عندما ظهر الفيروس في اكثر من مرة ماضية.

وذكر موقع "healthline" أن اعراض انفلونزا الطيور تشبه الي حد كبير اعراض الانفلونزا الموسمية، لذا نعرض لكم ابرز الاعراض التى تحتم اجراء فحص انفلونزا الطيور في الاماكن المتخصصة، وهى:

سعال
إسهال
صعوبات في الجهاز التنفسي
حمى (أكثر من 100.4 درجة فهرنهايت أو 38 درجة مئوية)
صداع الراس
آلام العضلات
توعك
سيلان الأنف
إلتهاب الحلق
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