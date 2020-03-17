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تعليق مثير من وزير القوى العاملة بشأن صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:12 م
محمد سعفان
محمد سعفان
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عادل نصار
 أوضح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل جديدة بشأن صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن الدولة تقوم بكل الجهد من أجل المواطن المصري في أزمة فيروس كورونا.

 

وأضاف سعفان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كل من شملتهم الإجازة الإجبارية بسبب إجراءات مواجهة كورونا سيتم تعويضهم، مصيفا أن 350 ألف عامل مسجلين في المديرات وسننظر لكل الفئات الغير مسجلة أيضا.

 

وأكمل وزير القوى العاملة، أن :"مصر اليوم في موقف لا يتحمل أي نوع من أنواع التراخي وهناك توجيهات لكل الأجهزة في الدولة بتخفيف أعداد العاملين في الدولة، مضيفا أن الحافز الاستثنائي الذي أقرت الدولة وتم اصدار قرار بصرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه لكل العمالة في الـ 27 محافظة".

 

 

من جانبه قال البار، أنه هذا القرار يعد خطوة رائعة في المرحلة الحالية ويعبر عن تضامن الدولة مع المجتمع.

 

 

 

 

 

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