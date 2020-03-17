تامر أمين: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "ولا نروح نحضن كورونا".. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، أن من أعراض كورونا الكحة والحرارة المرتفعة وآلام العظام كل ما هو دون ذلك فهو برد طبيعي .





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه أخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن هناك فئة تحارب كورونا بالدين "ويقولون اللي ربنا عايزه هكتبهولك " ، ولكن أيضا " ربنا " قال اعقلها وتوكل وقال أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ولا نروح نحضن كورونا " .





وأوضح تامر أمين ، إن الله يحب المتوكل ولا يحب المتواكل ويجب ان نعمل ما يجب علينا فعله وان نترك بقية الامر لله .





وتابع تامر أمين ، أن هناك مصريين متآمرين ويريدون بث الخوف والرعب والذعر بين الشعب المصري.





واستكمل تامر أمين ، أن الصور المفبركة على مواقع التواصل بسبب كورونا لم تحدث هدفها بث الخوف في نفوس المصريين .