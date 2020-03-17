المعهد الفلكي: اتبعنا إرشادات الدولة للوقاية من كورونا ومنحنا إجازات للعاملين

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد اتخذ كافة الإجراءات التي أقرتها وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء حيث اتبعنا جميع الإرشادات والتوعية التي أوصت بها الدولة لذا قمنا بتقليل أعداد العاملين بالمعهد.





واضاف القاضي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن المعهد قام باعطاء اجازات بالتناوب لتقليل نشر العدوى ومنعها تمام وذلك حفاظا على أرواح المواطنين المتواجدين به فهو واحد من مؤسسات الدولة التي تضم عدد كبير من الأفراد العاملين والمعرضين لانتقال العدوى لهم في حالة عدم الاهتمام.





وكان قد قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران في جميع المطارات اعتبار من الخميس 19 مارس وحتى 31 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.





كما قرر رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية لتقليل الاختلاط بين المواطنين والحد منه للسيطرة على الفيروس.





وأضاف أن قرار تخفيض العاملين بأجهزة الدولة يستثنى منه الهيئات الحيوية في الدولة ، وسيصدر القرار خلال ساعات.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" ستتكبد خسائر بقيمة نحو 2.25 مليار جنيه، ولكن سلامة المواطن أهم كثيرا. وأضاف أن آخر طائرة سيسمح بتحليقها يوم الخميس المقبل فقط ، وسيتم التعليق لنهاية الشهر القادم لحماية المواطنين في مصر.



