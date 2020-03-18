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فن

أخبار الفن.. الموت يفجع الفنانتين بوسي ونورا.. يسرا تكشف عن إجراءاتها الخاصة لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:17 ص
بوسي
بوسي
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


هقولهم بخ.. يسرا تمزح وتكشف عن إجراءاتها الخاصة لمكافحة فيروس كورونا .. فيديو


كشفت الفنانة يسرا عن الإجراءت الوقائية التى أصبحت تتخذها تلك الفترة، خلال تصويرها المسلسل الرمضانى "دهب عيرة"، مؤكدة أنها تحرص في كواليس المسلسل على اتباع إجراءات الوقاية مثل غسل اليدين المتكرر، وتطهير الحلق بمحاليل الملح والليمون، لافتة إلى إنها مازالت تسلم بالأيدى على أصدقائها وزملائها ولم تستطع الحرص على الإبقاء على مسافة فاصلة معينة بين شخص وآخر في الاجتماعات العامة.


جورج الراسي يعلق على أزمة نانسي عجرم: أخذت أكبر من حجمها


قال الفنان اللبناني جورج الراسي خلال تواجده بندوة فى " صدى البلد"، أنه لا يحب أن يعلق على أزمة الفنانة نانسي عجرم تخوفا من أن يأخذ كلامه فى اتجاه خطأ.


عبير صبري تخضع لفحص كورونا قبل دخول لوكيشن تصوير مسلسلها.. شاهد


شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بفيديو جديد لها من كواليس تصوير مسلسل دهب عيره عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



الموت يفجع الفنانتين بوسي ونورا


رحلت عن عالمنا شقيقة الفنانتين بوسي ونورا وتدعى هدى، وتم دفنها بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، ولم تحدد العائلة حتى الآن موعد العزاء.


مي الغيطي تعزل نفسها في هذا المكان لتجنب كورونا.. صور


نشرت الفنانة مي الغيطي عدة صور لها من منطقة وادي الريان بالفيوم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وكتبت:" قلنا نعزل نفسنا فى الصحراء أحسن:"، فى إشارة منها إلى الابتعاد عن فيروس كورونا المنتشر.

غدا.. عزاء والدة ياسر الطوبجي بصلاح سالم


يقام غدا الأربعاء عزاء والدة الفنان ياسر الطوبجى، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بعد أذان المغرب.


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