تأجيل الكالتشيو إلى شهر مايو

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن السلطات الإيطالية لم تكشف حتى الآن عن أي تطور إيجابي بشأن انخفاض سرعة انتشار المرض في البلاد مما يعني استحالة عودة المسابقة في شهر إبريل كما كان مقررا له.



