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رياضة

تأجيل الكالتشيو إلى شهر مايو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
ذكرت تقارير صحفية إيطالية نية مسئولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل المسابقة حتى شهر مايو القادم .


وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن السلطات الإيطالية لم تكشف حتى الآن عن أي تطور إيجابي بشأن انخفاض سرعة انتشار المرض في البلاد مما يعني استحالة عودة المسابقة في شهر إبريل كما كان مقررا له.


ومن المتوقع تأجيل المسابقة لشهر إضافي على أن تنتهي المسابقة في موعد أقصاه 30 يونيو بجدول معدل ومزدحم بالمباريات .


يذكر أن وباء كورونا منتشر بشكل واسع على مستوى المدن الإيطالية وتعد ايطاليا الثانية على العالم من حيث عدد الحالات المصابة بالمرض.
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