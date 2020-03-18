AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. خفض أسعار الكهرباء والغاز.. قرارات الحكومة لدعم الصناعة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:39 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

جمعية رجال الصناعة بالقليوبية: قرار خفض سعر الغاز جيد .. واستمراره ضرورة

الصناعات المعدنية تطالب بتثبيت سعر غاز المصانع عند 4 دولارات

5 قرارات هامة من الحكومة لدعم البورصة.. تعرف عليها

شعبة السيراميك: خفض سعر الغاز للمصانع مطلب كنا نسعى إليه

13 قرارا من حكومة مصطفى مدبولي لدعم الصناعة في مواجهة كورونا.. خفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء.. تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية.. توفير مليار جنيه للمصدرين شهري مارس وأبريل

ترشيحاتنا

فصيلة A.. حقيقة وجود فصائل دم أكثر عرضة للإصابة بكورونا دون غيرها

للوقاية من كورونا.. الخطوات الصحيحة لتعقيم المنزل.. شاهد

بعد نقص المطهرات.. جمال شعبان يكشف طريقة لتعقيم اليد بسهولة

شاهد .. هدايا ثمينة لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها لـ أحمد أبو هشيمة

لسه الأمل موجود.. شفاء مُسنّين من فيروس كورونا بحيلة علاجية

بـ الأسماء.. تعرف على الأدوية الأكثر فاعلية فى علاج كورونا حتى الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. راندا البحيرى بإطلالة جريئة

شاهد.. إطلالة دينا الشربيني فى عيد ميلادها

تصرف غريب من سيدة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا خلال جولة تسوق.. شاهد