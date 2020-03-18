تحركات عاجلة لمنع انتشار كورونا.. مطالب بتعميم منع الشيشة.. وبيان عاجل بـ مجانية التحاليل.. ونائب يطالب بتوقيع عقوبات على المخالفين





يستمر فيروس كورونا المستجد في فرض حالة الطوارئ على جميع بلدان العالم، بعد أن حصد الوباء العالمي أرواح الآلاف من المواطنين، فضلا عن الإصابة الكبيرة التي لحقت بالعديد من الأشخاص في مختلف دول العالم.





وبالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلدان، وعلى رأسها مصر فقد سارع عدد من نواب البرلمان بتقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة لتوسيع هذه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





في البداية النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 وتماشيا مع القرارات الأخيرة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وغلق مراكز الدروس الخصوصية وأماكن التجمعات كمراكز الشباب والأندية وقاعات الأفراح ودور المناسبات.





واعتبر "عبدالغني"، في تصريحات له، أن هذه القرارات لن تؤتي ثمارها دون اتخاذ قرارات أخرى مكملة لها للتحكم في سلوكيات المواطنين قدر الإمكان والحد من انتشار الفيروس مع العمل على زيادة التوعية بالإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس والحد من انتشاره قدر الإمكان، بالإضافة إلى تجنب الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر تطورًا قد تضر بصحة المواطنين والاقتصاد الوطني.





وطالب النائب، الحكومة بسرعة اتخاذ بعض القرارات الهامة، من بينها غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي العامة، وجميع أماكن التجمعات فيما عدا السوبر ماركت ومنافذ بيع السلع الضرورية والصيدليات والمرافق العامة، ومعاقبة من لا يلتزم بهذا القرار، بجانب محاولة تقليل الكثافة والضغط في المواصلات العامة عن طريق تقليل زمن الانتظار منعًا لتكدس المواطنين وتسهيل تنقل المواطنين ومنع انتشار العدوى.





كما طالب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإلزام شركات الاتصالات التابعة لها والشركات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم باقات انترنت اضافية وتحسين سرعته تيسيرًا على المواطنين إجراء أعمالهم من المنازل ومنع التجمعات في الكافيهات والأماكن العامة.









كما طالب النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان وأمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، بضرورة إصدار قرار بتعميم منع تداول الشيشة بالمقاهي والكافيهات والأماكن العامة، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.





وأشار السلاب إلى أن الشيشة تمثل بيئة خصبة لنقل الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك في ظل خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، بضرورة إيقاف تدخين الشيشة لما تحمله من أخطار ومساهمتها في نشر الفيروس بشكل سريع.





وطالب النائب بوضع غرامة فورية على المخالفين تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه حتى مائة ألف جنيه لأصحاب الكافيهات المخالفة، وأيضًا تطبيق غرامة فورية على المدخنين نفسهم تتراوح ما بين ثلاثمائة جنيه وحتى عشرة آلاف جنيه.