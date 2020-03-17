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محافظات

بالأسماء.. تشكيل غرفة عمليات طارئة لمواجهة فيروس كورونا في كفر الشيخ

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:19 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تشكيل غرفة عمليات طارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعضوية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة فيديكار حسن البدوي، مدير عام الطب الوقائي.


وتضم اللجنة في عضويتها، كلًا من، الدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس رجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ومحمد العافي، مدير إدارة الإعلام بالديوان العام.


تهدف غرفة العمليات إلى متابعة المرور علي الصيدليات والتأكد من توافر جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، والمرور علي جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصي درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ علي جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك. 


ومن جانبه، أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذه اللجنة مُقامة ومُفعلة على مدار 24 ساعة مع عرض تقرير فوري، مؤكدًا أن المواطن محور اهتمام أجهزة الدولة، وأن الأجهزة الرقابية سوف تتصدى بقوة القانون لأي ممارسة غير قانونية مثل غش أي منتج أو حجب السلع أو محاولة تعطيش السوق.
بالأسماء.. تشكيل غرفة عمليات طارئة لمواجهة فيروس كورونا في كفر الشيخ
بالأسماء.. تشكيل غرفة عمليات طارئة لمواجهة فيروس كورونا في كفر الشيخ
بالأسماء.. تشكيل غرفة عمليات طارئة لمواجهة فيروس كورونا في كفر الشيخ
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