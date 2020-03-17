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توك شو

أحمد موسى يعلق على صورة بقهوة تتيح الشيشة.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:28 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، أن كل مواطن مطالب بالالتزام بتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن  هناك بعض المواطنين ما زالوا يتناولون الشيشة على القهاوي.


وعرض الإعلامي أحمد موسى، صورة معلقة بأحد القهوة بالجيزة مكتوب عليها " لا يوجد شيشة بالقهوة و تم إلغاء الشيشة وفقًا لتعليمات محافظ الجيزة " وهناك شيشة موجودة أسفل الصورة.


وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الجميع يتعاون مع الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ان هناك دول كثيرة تعرضت لمشكلات كثيرة بسبب فيروس كورونا.


ولفت  الإعلامي أحمد موسى إلى أن دول العالم تعانى من فيروس كونا وعلينا التعاون للقضاء عليه.

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