الأمراض والأوبئة تحاصرنا .. سكان شارع فرن حبيب بالدقهلية يشكون انتشار أكوام القمامة و مياه المجارى..صور

استغاث المواطن حازم سلامة ، المقيم مركز شربين أرض غيث شارع فرن حبيب محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار طفح للمجارى وانتشار للقمامة بشارع فرن حبيب أرض غيث، ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتعطيل لحركة المرور وإعاقة المارة مع وجود هبوط أرضى بالشارع نتيجة حفر لتوصيل خدمات بالشارع، ويخشى الأهالى من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب المجارى والقمامة.









وقال فى شكواه : نعانى من طفح للمجارى ومقلب للقمامة وروائح كريهة وانتشار للأمراض ولا نستطيع المرور من الشارع.









وناشد المسؤولين العمل على إزالة أسباب الشكوى.. للتواصل مع الشاكى : 01008684616‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎









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