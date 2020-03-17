AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

الأمراض والأوبئة تحاصرنا .. سكان شارع فرن حبيب بالدقهلية يشكون انتشار أكوام القمامة و مياه المجارى..صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:18 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن حازم سلامة ، المقيم مركز شربين أرض غيث شارع فرن حبيب محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار طفح للمجارى وانتشار للقمامة بشارع فرن حبيب أرض غيث، ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتعطيل لحركة المرور وإعاقة المارة مع وجود هبوط أرضى بالشارع نتيجة حفر لتوصيل خدمات بالشارع، ويخشى الأهالى من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب المجارى والقمامة.


وقال فى شكواه : نعانى من طفح للمجارى ومقلب للقمامة وروائح كريهة وانتشار للأمراض ولا نستطيع المرور من الشارع.


وناشد المسؤولين العمل على إزالة أسباب الشكوى.. للتواصل مع الشاكى : 01008684616‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى ترعة إسكندر بالمرج يستغيثون من تحول الشارع لمقلب قمامة

سكان شارع المشروع بميت عقبة يستغيثون من انتشار القمامة

أهالي عين شمس يصرخون من انتشار القمامة بشارع علي باشا

فشلت معها كل السبل.. مصرف أبو شيخة بالمنوفية.. مأساة تبحث عن حل

ترشيحاتنا

حقيقة توقيع نجم الجزائر للزمالك

أخبار النادي الأهلي.. ضربة موجعة للفريق بسبب كورونا.. هدم مدرج التتش

إصابة تميم بكورونا يتصدر تويتر.. ومغردون : ربنا يتمها على خير

"العيون الساهرة" بالمرصاد لمحاولات رفع الأسعار .. حملات مكبرة على محتكري الكمامات والمستلزمات الطبية

الباز يكشف حقيقة فرض حظر التجوال لمواجهة كورونا.. فيديو

السيسي يأمر بالإصلاح الفوري لأضرار السيول في المحافظات .. خسائر وتطوير بـ مليار و 150 مليون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية