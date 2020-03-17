السوق المحلي أولى به.. تامر أمين: الكحول أصبح أغلى من البترول ..فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على المستفيدين من أزمة فيروس كورونا ، قائلا "الكحول أصبح أغلى من البترول".













وقال الإعلامي تامر أمين ، إن وزارة التجارة أصدرت قرارا بمنع وحظر تصدير الكحول ومشتقاته للخارج لأن السوق المحلي أولى به.









وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن أى برفانات تحتوى على نسبة من الكحول ويمكن أن نستخدمه كمطهر سيكون شديد الفعالية.









وأوضح تامر أمين ، أن أي شيء يوضع على الكحول يتسبب في إتلافه إلا المياه.









واستكمل تامر أمين ، أنه من الضروري أن نحافظ على أنفسنا ولا نلمس أي شيء ملوث ولابد من غسل أيدينا وهكذا لن يصاب أحد.



