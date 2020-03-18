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سيارات

كاديلاك XT6 2020 الجديدة كليًا تصل إلى أول دولة بالخليج .. تعرف عليها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

استقبل الوكيل الرسمي لسيارات كاديلاك في المملكة العربية السعودية ، السيارة متعددة الاستخدامات كاديلاك XT6 2020. وتتميز كاديلاك XT6 بتصميم جريء وعصري مستوحى من لغة التصميم التي شوهدت لأول مرة على سيارة اسكالا الاختبارية .


كما يتضح من التصميم الأفقي للمصابيح الأمامية والخلفية والشبك الأمامي الكبير. وتتفرد كل فئة من فئات XT6 بلمسات وإضافات خاصة تميزها. حيث تتميز فئة “الفخامة المميّزة” بلمسات خارجية من الكروم، بينما تتميز الفئة “الرياضية” بلمسات داكنة وتفاصيل تعكس شخصيتها الرياضية.

اما المحرك DOHC V-6 سعة 3.6 لتر، يولد قوة تقدر بنحو 310 أحصنة، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات يحتوي على الجيل الجديد من نظام نقل الحركة الإلكتروني الدقيق. ولتعزيز كفاءة استهلاك الوقود في هذه السيارة، تتيح تقنية إدارة استهلاك الوقود النشطة تشغيل أربع أسطوانات فقط عندما لا تكون طاقة جميع الأسطوانات الستة ضرورية لدفع السيارة.

وتتمتعXT6 بالفخامة المعهودة من كاديلاك، بخطوطها الأنيقة وجودة المواد المستخدمة في تصنيعها والدقة العالية في التفاصيل. وكما هو الحال في التصميم الخارجي للـ XT6، تتفرد كل فئة بلمسات تميزها، حيث تزخر فئة “الفخامة المميّزة” بلمسات ديكور من الخشب الفاخر، بينما تتميز الفئة “الرياضية” بلمسات من ألياف الكربون.

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