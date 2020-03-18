هنفطر ايه النهارده.. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى

تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم و إغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.