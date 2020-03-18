هنفطر ايه النهارده.. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى

تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم و إغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.
نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.
نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.
طريقة عمل كيكة الـ 3 دقائق لـــ غادة التلي
مقادير كيكة الـ3 دقائق
كيكة الـ 3 دقائق
بيضة
2 ملعقة صغيرة سكر بودرة
2 ملعقة كبيرة دقيق
1 ملعقة صغيرة كاكاو
2 ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة حليب
1 ملعقة كبيرة شوكلت شيبس
2 ملعقة كبيرة كريمة شوكولاتة للتقديم
كريمة شوكولاتة آيس كريم
2 ملعقة كبيرة بندق مجروش
طريقة عمل كيكة الـ3 دقائق:
* تخلط جميع المقادير في مج
* ثم يدخل الميكروويف 3 دقائق
* وتقدم بعد تزيينها بكريمة الشوكولاتة والآيس كريم والبندق
طريقة عمل شاى بالتوابل ماسالا تشاى هندى لـوسام مسعود
مقادير شاى بالتوابل ماسالا تشاى هندى
شاى أسود ( شاى انجليزى )
جنزبيل فريش
قرفة مطحونة
قرنفل مطحون
ينسون نجمة لبن
1 فص حبهان عسل ابيض
طريقة عمل شاى بالتوابل ماسالا تشاى هندى
* قومى بغلى كل المكونات مع اللبن لمدة 3 الى 4 دقائق
* قومى بتصفية التوابل ثم يقدم فى الكباية بالهنا