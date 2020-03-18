AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنفطر ايه النهارده.. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم و إغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.

طريقة عمل كيكة الـ 3 دقائق لـــ غادة التلي 
مقادير كيكة الـ3 دقائق
كيكة الـ 3 دقائق
بيضة 
2 ملعقة صغيرة سكر بودرة
 2 ملعقة كبيرة دقيق 
1 ملعقة صغيرة كاكاو 
2 ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة حليب
 1 ملعقة كبيرة شوكلت شيبس
 2 ملعقة كبيرة كريمة شوكولاتة للتقديم
كريمة شوكولاتة آيس كريم
 2 ملعقة كبيرة بندق مجروش 

طريقة عمل كيكة الـ3 دقائق:
* تخلط جميع المقادير في مج
* ثم يدخل الميكروويف 3 دقائق
* وتقدم بعد تزيينها بكريمة الشوكولاتة والآيس كريم والبندق

طريقة عمل شاى بالتوابل ماسالا تشاى هندى لـوسام مسعود 
مقادير شاى بالتوابل ماسالا تشاى هندى
شاى أسود ( شاى انجليزى ) 
جنزبيل فريش 
قرفة مطحونة 
قرنفل مطحون
 ينسون نجمة لبن
 1 فص حبهان عسل ابيض 
طريقة عمل شاى بالتوابل ماسالا تشاى هندى
* قومى بغلى كل المكونات مع اللبن لمدة 3 الى 4 دقائق
* قومى بتصفية التوابل ثم يقدم فى الكباية بالهنا
هنفطر ايه النهاردة .. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى هنفطر ايه النهاردة .. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى
هنفطر ايه النهاردة .. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى هنفطر ايه النهاردة .. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة.. تشيز كيك بالجبنة وسبرنج رولز

هناكل إيه النهاردة.. فراخ بالفريك ومحشي بالبشاميل وسبانخ بالطشة.. والحلو: كيكة بكريمة جوز الهند

طريقة عمل كيكة الدخن سهلة بالصور والخطوات

وصفات بالشوفان.. أكلات متنوعة للرضع و الدايت والأطفال

ترشيحاتنا

قبل فوات الأوان.. علامات مبكرة للإصابة بـ سرطان الفم

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

وقت صلاة الفجر الحقيقي وكيفية حسابه

هل المعقمات بديل عن الماء والصابون لمواجهة فيروس كورونا ؟

حكم تعلم الموسيقى وممارستها.. الإفتاء تفصل بالأدلة

السعودية تدعو لقمة استثنائية لمجموعة الـ 20 حول فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا .. هوندا honda تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام