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محافظات

بسبب كورونا.. 10 إجراءات للنقل العام بالقاهرة لحماية العمال والركاب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:10 ص
النقل العام بالقاهرة
النقل العام بالقاهرة
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عبد العزيز جمال
تعمل كافة المديريات والهيئات الخدمية بمحافظة القاهرة على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتعليمات اللواء محافظ القاهرة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي هذا السياق صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية السائقين والعمال والركاب، نرصد لكم أبرزها: 

1-شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة.
 
2- توفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به.

3- شراء 50 بدلة واقية و50 قناع واقي وتسليمها للعاملين.
 
4- توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بُعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للاتوبيس.

5- السائق أو المحصل الذي يتبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورا للمستشفى للكشف الطبي.
 
6- توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعي لاستخدامها في تعقيم الأتوبيسات قبل خروجها من الجراجات و لن يتم صعود الركاب للاتوبيس الا بعد تعقيمه.
 
7- لصق إعلان للوقاية من فيروس كورونا على الزجاج خلف السائق لتوعية الركاب بطرق العدوى والوقاية من الفيروس.

8-زيادة عدد الأتوبيسات على الخطوط ذات الكثافة الركابية العالية لتقليل أعداد الركاب.

9- شراء أجهزة رش لتعقيم مستشفى الهيئة يوميا وأجهزة قياس الحرارة عن بُعد.

10- أي عامل يتردد على المستشفى او طبيب او ممرض يظهر عليه ارتفاع درجة الحرارة يتم عزله فورا. 
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