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حوادث

شروط نقل ملكية الأوراق المالية بالإيداع والقيد أمام الدستورية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:02 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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محمد زهير
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 68 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتان (4، 37) من القانون رقم 93 لسنة 2000 وبسقوط أحكام المادتين رقمى (38, 40) من ذات القانون والمواد أرقام(55و56و 57و58و62) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم906 لسنة2001 .

وتنص المادة 4 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية على ألا تنتقل ملكية الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التى أجريت عليها".

وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن "تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أي مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأسمال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأسمال الشركة وتمثل عضو فى مجلس إدارة الشركة.
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