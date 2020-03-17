أنا عندي مكرونة.. محيي إسماعيل يكشف حقيقة إصابته بكورونا.. فيديو

قال الفنان محيى إسماعيل، إن هناك بعض الأشخاص يقومون بنشر شائعات ليس لها أساس من الصحة.





وعلق محيي إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، على خبر اصابته بكورونا، فقال: انا عندى مكرونا مش كورونا.









وأوضح محيي إسماعيل ، " انا زى العفريت ومفيش فيا حاجة".. قوة الحب أقوى من حب القوة ولما نتعب شويه اللى يقوينا هو".









وأشار ، إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون بنشر اخبار وفاته منذ فترات طويلة ولا يعلم السبب.









ولفت محيي اسماعيل إلى أنه بخير ولا يعانى من أى شيء وما نشر عنه كذب.