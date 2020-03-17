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توك شو

أنا عندي مكرونة.. محيي إسماعيل يكشف حقيقة إصابته بكورونا.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:12 م
محى اسماعيل
محى اسماعيل
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البهي عمرو

قال الفنان محيى إسماعيل، إن هناك بعض الأشخاص يقومون بنشر شائعات ليس لها أساس من الصحة.


وعلق محيي إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، على خبر اصابته بكورونا، فقال: انا عندى مكرونا مش كورونا.



وأوضح محيي إسماعيل ، " انا زى العفريت ومفيش فيا حاجة".. قوة الحب أقوى من حب القوة ولما نتعب شويه اللى يقوينا هو".



وأشار ، إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون بنشر اخبار وفاته منذ فترات طويلة ولا يعلم السبب.



ولفت محيي اسماعيل إلى أنه بخير ولا يعانى من أى شيء وما نشر عنه كذب.

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