صالات عرض السيارات في أوروبا خارج الخدمة بسبب فيروس كورونا

أصدرت العديد من حكومات الدول المتضررة من الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا عدد من القرارات الاحترازية لمواجهته ومن بينها حظر للتجمعات غير الضرورية والتحكم في حركة المواطنين لمنع انتشار الفيروس ، بدأت وكالات السيارات في أوروبا بإغلاق صالات العرض، وإن استمرت خدمات الصيانة وبيع قطع السيارات للوقت الحالي لكونها ضرورية للسلامة العامة.





وسيؤدي غلق صالات العرض لتراجع هائل في مبيعات السيارات على مستوى العالم، على الأقل للأسابيع القادمة ، وقد بدأ الطلب على السيارات بالانهيار في إيطاليا، أكثر دولة أوروبية متأثرة بالكورونا .





مبيعات السيارات في أوروبا تراجعت بالثلث إلى 27,000 سيارة جديدة في أول أسبوعين من الشهر مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما الأسبوع الثاني وحدة تراجعًا بـ 50%، ويتوقع الخبراء تراجع 85% تقريبًا خلال الأسابيع القادمة.





بينما يتوقع خبراء السيارات حول العالم غلق صالات العرض العالمية للسيارات خطى أوروبا، وسنرى إغلاقات مشابهة في أمريكا بشكل خاص في الأيام القادمة وفي دول أخرى حول العالم.







