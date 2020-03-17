شفاء الصيني هان تيانكي أكبر مصاب بكورونا في العالم.. عمره 98 عاما





بالرغم من كبار السن هم أكثر الحالات تعرضا للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أن الصين وثقت تعافي عالم صيني عمره 98 عاما من الفيروس.





العالم الصيني هان تيانكي، الذي يبلغ من العمر 98 عاما، وزوجته، 85 عاما، تعافا من فيروس كورونا المستجد، بنفس اليوم، بعد علاج استمر لمدة 18 يوما. بحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المستشفى، التي تلقوا فيها العلاج، قولها إنهم تعافوا من الفيروس، بعد خضوعهم للعلاج والرعاية، وبعد إجراء التحاليل لهم، سيمارسون حياتهم الطبيعية.





ووثقت إحدى المستشفيات الصينية لحظة شفاء الخبير الفلكي الصينى، حيث عرضت شبكة تلفزيون CGTN الصينية، اليوم الاثنين، جانب من إجراء الأطقم الطبية في المستشفى التحاليل اللازمة لخبير الفلك العجوز بعد التأكد من تعافيه من فيروس كورونا القاتل.





والتقط بعض الممرضين الصور التذكارية معه بعد نقله إلى غرفة عادية غير معزولة لشفائه من كورونا.















