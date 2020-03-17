صورة وتعليق.. خالد الغندور مع كارتيرون ماذا قال بندق؟





استضاف خالد الغندور نجم الزمالك السابق في حلقة أمس من برنامجه المذاع على فضائية الزمالك، المدير الفني باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





ونشر الغندور منذ قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمعه بالفرنسي كارتيرون وعلق عليها قائلا: افضل مدير فني في مصر.





وكان كارتيرون خاض تجربة التدريب في مصر من قبل مع الأهلي، ثم كررها هذا الموسم مع الزمالك خلفا لـ كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق.





ويتصدر الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري العام ويسبقه المقاولون العرب وصيفاََ والأهلي صاحب المركز الاول.



