AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تسهيلا على الطلاب .. مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة ينشئ موقعا للدفع الفوري

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:00 ص
الموقع إلكتروني
الموقع إلكتروني لكود دفع فوري
Advertisements
عبد الله علي
أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عن إنشاء موقع إلكتروني لكود دفع فوري الخاص بالمركز عن طريق  تلك الرابط.
 
وأَضاف المركز، عبر موقعه الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، أن ذلك يأتي حرصًا على تقديم مستوى من الخدمات التي تسهل على الدارسين في حجز الدورات والاختبارات المختلفة.

وأشار مركز اللغات والترجمة، إلى أنه يطبق أعلى المعايير والإرشادات الاحترازية والوقائية المعلنة من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) لافتًا قمنا بتكثيف خدمات النظافة والتطهير المستمر بفروعنا (الرئيسي والشيخ زايد)، وقد قمنا بتوفير معقم للأيدي في المداخل الأمامية وأماكن الدفع.

كما أوضح مركز جامعة القاهرة، أنه وضع مطهر للأحذيه في مدخل المركز، مع التطهير المستمر لمكاتب العمل والكاونترات بالفرعين كما نتابع باهتمام أية مستحدثات في إرشادات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا (COVID-19) كما قمنا بتفعيل قواعد تمنع التجمعات والاجتماعات لأعداد كبيرة من موظفينا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخشت: مجلة هرمس تخاطب مختلف الثقافات العالمية وتؤكد قيم التنوع والتعددية

مركز اللغات بجامعة القاهرة يرفع شعار «دوراتنا للجميع»

رئيس جامعة القاهرة: إدراج مجلة هرمس على بنك المعرفة المصري وإتاحتها للباحثين

بسبب فيروس كورونا.. توقف البورصة الكويتية عن التداولات

السعودية تستعين بجيش من العاملين للسيطرة على كورونا.. تعرف على التفاصيل

مركز اللغات بجامعة القاهرة: تدريبب سيدات من حلايب على الإنجليزية والحاسب الآلي

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي.. ضربة موجعة للفريق بسبب كورونا.. هدم مدرج التتش

التعليم العالي توضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني ..صور

نشأت الديهي يطمئن المصريين ويزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

هل أصيب شخص في السجون المصرية بـ فيروس كورونا ؟.. مصدر أمني يجيب

ليفربول يواجه فيروس كورونا بمحمد صلاح.. تفاصيل

بعد ظهورها شبه عارية.. صورة مثيرة لـ لينا أحمد الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية