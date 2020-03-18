تسهيلا على الطلاب .. مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة ينشئ موقعا للدفع الفوري

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عن إنشاء موقع إلكتروني لكود دفع فوري الخاص بالمركز عن طريق تلك الرابط.

وأَضاف المركز، عبر موقعه الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، أن ذلك يأتي حرصًا على تقديم مستوى من الخدمات التي تسهل على الدارسين في حجز الدورات والاختبارات المختلفة.





وأشار مركز اللغات والترجمة، إلى أنه يطبق أعلى المعايير والإرشادات الاحترازية والوقائية المعلنة من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) لافتًا قمنا بتكثيف خدمات النظافة والتطهير المستمر بفروعنا (الرئيسي والشيخ زايد)، وقد قمنا بتوفير معقم للأيدي في المداخل الأمامية وأماكن الدفع.



