انقلاب يخت فخم ملك أمير سعودي في اليونان .. صور

غرق يخت فاخر بقيمة 78 مليون دولار مملوك للأمير السعودي تركي بن ​​محمد بن فهد آل سعود مؤخرا تحت الماء في بيراما، بدولة اليونان، بعد أن سقط على جانبه بواسطة آلة رفع.





تراكمت الإصلاحات المتوقعة لـ يخت «نورة الرياض» في وقت سابق من الشهر الجاري بعد انقلاب اليخت التركي الصنع أثناء رفعه من الماء لإصلاحه في حوض بناء السفن «ميجاتكنيكا».





وفقًا لـ موقع «سوبر يخت نيوز» لم تكن هناك إصابات بشرية أو تلوث تعرض للحياة البحرية نتيجة للحادث.





ومع ذلك، تكبد حوض بناء السفن أضرارًا من السفينة، والتي شوهدت بزاوية 45 درجة بعد غمرها جزئيًا.





كما أفادت قناة «ذا ناشيونال هيرالد» اليونانية الناطقة بالإنجليزية أن الأضرار التي لحقت بالمعدات، وهو تفاخر سياحي.





وقيل إن ما مجموعه 12 من أفراد الطاقم كانوا على متن السفينة في ذلك الوقت.





ويمكن للسفينة، التي تم بناؤها في تركيا في عام 2008، أن تستوعب ما يصل إلى 22 ضيفًا وطاقم مكون من 18 شخصًا في غرفها المقصورة الـ 11 - والتي تشمل جناحًا رئيسيًا وقاعة كبار الشخصيات. ويقال أن السفينة تحتوي على جاكوزي وسينما.





ومع ذلك، لا حاجة إلى ذرف الدموع للأمير السعودي، حيث نقلت صحيفة «مترو» البريطانية عن «فيل وايزمان» قوله إن السفينة «مؤمن عليها حتى يحصل على واحدة أخرى» والتي «ربما تكون أكبر».





حتى لو لم يكن التأمين عاملًا، فمن غير المحتمل أن يكون الأمير السعودي ضيقًا على المال.



