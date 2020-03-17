البطلة جينيفر هالر.. قصة أول متطوعة للحقن بلقاح فيروس كورونا

جينيفر هالر سيدة أمريكية في الأربعين من عمرها وأم لطفلين مراهقين ، كنت أول متطوعة في العالم تحقن بجرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي بالأمس.

تعمل جينيفر مديرة في شركة التكنولوجيا الحيوية، وتقيم في سياتل ، إحدى المدن الأمريكية الأكثر تأثرًا بحالات الطوارئ.





صورت جينيفر في مشهد بطولي خلال خضوعها للحقن بلقاح فيروس كورونا، في فيديو تداوله الملايين حول العالم متشبثين بأمل إيجاد علاج للفيروس الوبائي الذي اندلع من مدينة ووهان بنهاية عام 2019.

وقالت جينيفر أثناء وجودها في معهد كايزر الدائم للأبحاث في واشنطن "نشعر جميعنا بالعجز الشديد إنها فرصة مدهشة بالنسبة لي أن أفعل شيئًا ما".

وصفت جينيفر بالبطلة بعد أقدمها على خوض أول تجربة للمصل التجريبي لفيروس كورونا، لتكون أول شخص يبشر العالم بوجود علاج للفيروس التاجي المدمر.

وقالت جينيفر خلال لقائها مع قناة MSNBC الأمريكية، أنها متحمسة للغاية لهذا الأمر الذي يبدو جنونيًا، واضافت أن الأسبوع الماضي كان هناك نداء للحصول على متطوعين لتجربة مصل فيروس كورونا، لذا تطوعت لخوض هذا الأمر وتم استدعائها.

وأوضحت جينيفر في المقابلة التلفزيونية، أنها قبل أن تخضع للحقن باللقاح الجديد، خضعت لجميع التحليل الصحية والتي أثبتت حالتها الصحية الجيدة .

وأشارت أنها بعد اجرائها لهذه التحليل تم حقنها بالأمس بالمصل المنتظر، مضيفة أن الجميع كان يشعر باليأس والعجز، وأنها تحمست كثيرا لهذا الأمر باستطاعتها فعل أي شئ لمواجهة هذا الفيروس.

وقالت جينيفر عبر المقابلة التلفزيونية، إنها فخورة بنفسها ، وتشكر كل من ساعدها على هذا ، حيث لقت دعما كبيرا من عائلتها واصدقائها، وأضافت أن من المتوقع أن يكون للمصل الجديد فعالية عالية في الوقاية من الفيروس.