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بالدليل.. الباز يكشف مخطط الجماعات الإرهابية لفبركة شائعات عن كورونا.. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:19 م
محمد الباز
محمد الباز
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عادل نصار
كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل مخطط الجماعات الإرهابية لفبركة شائعات عن كورونا لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدا أنهم يبثوا الشائعات والصور المفبركة عن مصر.


وأضاف الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه على الناس عدم الانزعاج لما ينشر وهو غير حقيقي في الأصل، لافتا إلى أنهم يستهدفوا ضرب الدولة المصرية في وقت شديد الحرج.


ونبه مقدم برنامج "90 دقيقة"، أن :"هما يبعملوا نوع من الاستغلال السياسية ويذكر الناس اللي في السجون للافراج عنهم في الأزمة الحالية".


وخلال البرنامج كشف الباز، بالدليل فبركة الصورة عن انتشار فيروس كورونا في مصر والتي لا تمت للواقع والحقيقة بأي شيء.

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