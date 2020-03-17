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متحدث الرئاسة يكشف خسائر مصر في قطاعي الطرق والكهرباء جراء السيول.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:24 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، خسائر مصر في قطاعي الطرق والكهرباء جراء السيول وتكلفة إصلاحها.

وقال راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه 500 مليون جنية خسائر قطاعي الكهرباء والطرق جراء موجة السيول التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، مضيفا أن 650 مليون جنية لمشروعات تطوير منطقة الزرايب الأكثر تضررًا من السيول.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن400 مليون جنية خسائر الكهرباء من السيول بجانب 100 مليون جنية خسائر في قطاع النقل، لافتا إلى أن الإنذار المبكر بوقوع العاصفة واتخاذ قرار بالإجازة ساهم في القدرة على التعامل الجيد مع الأزمة. 

وتابع المتحدث، أنه استفدنا من دروس الماضي التعامل مع أزمة الأمطار.
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