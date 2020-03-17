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رياضة

الفيصلي السعودي يعلن موقفه من قرار الرياضة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن نادي الفيصلي السعودي تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات الجماعية لجميع الألعاب استجابة لقرار وزارة الرياضة السعودية والذي نص على ذلك من ساعات قليلة من الآن.

ويعد نادي الفيصلي هو أول المستجيبين لقرار وزارة الرياضة حيث أصدر بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الأجتماعي تويتر جاء نصه كالآتي" 

"بناءً على قرار وزارة الرياضة، القاضي بتعليق التدريبات مؤقتًا، يعلن مجلس إدارة النادي، برئاسة الاستاذ فهد المدلج، بتمديد تعليق التدريبات في كافة الالعاب، حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان: "وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".


وكانت معظم الأندية السعدية قد علقة أنشطتها الرياضية على أن تعود الأسبوع المقبل لممارسة النشاط بشكل طبيعي ، ولكن من الواضح أن فترة تعليق الأنشطة سوف تطول بعض الشئ في ظل الاجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة وباء كورونا المنتشر على مستوى العالم. 


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