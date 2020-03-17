الفيصلي السعودي يعلن موقفه من قرار الرياضة

"بناءً على قرار وزارة الرياضة، القاضي بتعليق التدريبات مؤقتًا، يعلن مجلس إدارة النادي، برئاسة الاستاذ فهد المدلج، بتمديد تعليق التدريبات في كافة الالعاب، حتى إشعار آخر".
وأضاف البيان: "وذلك تقيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".
وكانت معظم الأندية السعدية قد علقة أنشطتها الرياضية على أن تعود الأسبوع المقبل لممارسة النشاط بشكل طبيعي ، ولكن من الواضح أن فترة تعليق الأنشطة سوف تطول بعض الشئ في ظل الاجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة وباء كورونا المنتشر على مستوى العالم.
بناءً على قرار وزارة الرياضة القاضي بتعليق التدريبات مؤقتًا يعلن مجلس إدارة النادي برئاسة الاستاذ فهد المدلج بتمديد تعليق التدريبات في كافة الالعاب حتى إشعار آخر وذلك تقيدًا بالاجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس #كورونا الجديد . #الفيصلي#الوقايه_من_كورونا— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) March 17, 2020