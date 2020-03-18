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سيارات

بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
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أعلنت شركة السيارات العالمية بي إم دبليو غلق متحفها بمدينة ميونخ الألمانية مؤقتا عن العمل واستقبال زوار لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وسيتم عمل تعقيم كامل للثلاث متاحف الخاصة لشركة بي إم دبليو وهي بي إم دبليو Welt و بي إم دبليو Classic ومتحف بي إم دبليو،وعمل كافة الإجراءات الاحترازية الكاملة لمنع انتشار الفيروس وسيبدأ تعليق العمل في تلك المتاحف من يوم 17 مارس.


و لم تعلن الشركة عن موعد عودة العمل في تلك المنشآت حتى الآن، وستظل معلقة ربما لعدة أسابيع. ويذكر أن الشركة وجدت موظف مصاب في أحد مصانعها.

بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور
بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور
بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور
بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور
بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور
بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور
بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور
بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور
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