أهم الأخبار | الصحة: تسجيل 196 حالة مصابة بـ كورونا.. المفوضية الأوروبية: طرح مصل الفيروس قبل الخريف

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير التالي :









أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، بالمواطنين السعوديين المتواجدين في مصر بإتباع كافة التدابير الوقائية التي تقيهم خطر العدوى بفيروس كورونا، والابتعاد عن أماكن التجمعات المزدحمة، والمجمعات التجارية، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المصرية المعنية لمكافحة الفيروس والوقاية منه.









اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورؤساء قطاعات المجلس؛ لمناقشة التداعيات على القطاع الثقافي والأثري من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة، في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداءً من ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ مارس وحتى ٣١ مارس الجاري.









تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.









أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتى عين شمس والأزهر ضد فيروس كورونا.









ردت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على سؤال : " هل سيكون هناك قرار بعد الخروج المواطنين من المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا" .









أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن طرح مصل في الأسواق ضد فيروس كورونا قبل الخريف المقبل، وذلك ردا على سؤال مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا ، والذي حرص على طرح السؤال مرتين على رئيسة المفوضية الأوروبية.









قال الإعلامي محمد الباز، إن فيروس كورونا غريب ومن الصعب أن تتوقع أي شيء بشأنه.. وأضاف الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، والمذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن العالم يتعرض في كثير من الأوقات لـ فيروسات قاتلة ويمر بأزمات كبيرة قد تكون مهلكة، متابعا: "الموضوع لا يخص دولة معينة ولكن يخص البشرية كلها، والمطلوب أن نقاوم والاستسلام للمرض جزء من الهزيمة".









أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إصابة أول طفل بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".. وقالت السلطات الأمريكية إن الطفل المصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 5 سنوات.









قررت الجهات القضائية لديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية، اعتماد العمل عن بعد باعتماد الخدمات الإلكترونية القضائية لديوان المظالم عبر منصة "معين" الإلكترونية التى تنجز العديد من المهام بشكل إلكتروني كامل، وبطريقة ميسرة، لا سيما مع الاحترازات الوقائية تجاه فيروس كورونا COVID-19، وفق ما قررته الجهات المختصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة.







