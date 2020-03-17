اخبار البرلمان.. منح الفئات الأولى بالرعاية إجازات استثنائية مدفوعة الأجر.. و5 تدخلات من النواب ضد كورونا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 17 مارس:النواب يحارب كورونا.. 5 مطالب لتحجيم انتشار الفيروس.. أبرزها مجانية التحاليلتحرك عاجل من البرلمان لغلق المطاعم والمقاهي لمنع انتشار كورونابعد مطالبة البرلمان بسرعة إقراره.. كيف سينقذ قانون المشروعات الاقتصاد المصري؟حبس وألف جنيه غرامة.. ضوابط الملصق الإكتروني بعد قرار الداخليةخلال تعليق الطيران المصري.. ما مصير السائحين الأجانب بمصر؟ البرلمان يجيببسبب كورونا.. النواب يمنح الفئات الأولى بالرعاية إجازات استثنائية مدفوعة الأجرهل يمكن توقيع عقوبة على ناقل فيروس كورونا عمدًا؟ البرلمان يجيببعد موافقة السيسي.. تعرف على كيفية الجمع بين المعاش والراتب بقانون التأمينات الجديدسجن ومليون جنيه غرامة.. احذر هذه المخالفات في قانون حماية الآثار الجديد