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محافظات

منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة إجازة وتخفيض عدد العاملين في الغربية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:22 ص
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تعليماته لمديرى الإدارات بالديوان العام بمنح أصحاب الأمراض المزمنة "ضغط – سكر – قلب – أمراض كلى وكبد والأورام " من العاملين إجازة استثنائية مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حماية المواطنين من تداعيات محتملة لفيروس كورونا وتجميع بطاقاتهم الصحية وعرضها على لجنه التأمين الصحى لاعتماد الإجازة وذلك لدم التكدس .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام مع مديرى الإدارات بالديوان العام .. حيث طالب المحافظ مديرى الإدارات بتخفيض عدد العاملين بكل ادارة وذلك بالتنسيق مع السكرتير العام بتحديد طريقة العمل ويستنى من هذا " المكاتب الرئيسية – العلاقات – الأمن – إدارة الأزمات – غرفة العمليات –السائقين " .

وذلك لعدم التكدس فى بالإدارات، وفى هذا الصدد شدد على توفير التهوية الجيدة اللازمة والاهتمام بالنظافة اليومية بالإدارات على أن يتم نظافة جميع الإدارات مرتين يوميا صباحا وبعد انتهاء العمل .

وخلال الاجتماع، كلف محافظ الغربية إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بفتح مكتب خارجى لتلقى طلبات المواطنين  مع تنظيم العمل وعدم التكدس والازدحام أما المكتب.

وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد .. مؤكدا على أننا نعمل جميعا لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من الأمراض.
منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة إجازة وتخفيض عدد العاملين في الغربية
منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة إجازة وتخفيض عدد العاملين في الغربية
منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة إجازة وتخفيض عدد العاملين في الغربية
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