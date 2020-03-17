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رياضة

نجم الزمالك السابق يشارك في تحدي المناديل الورقية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:54 م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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مصطفى كرم

شارك محمد إبراهيم، لاعب نادي مصر المقاصة، ولاعب الزمالك السابق، في تحدي المناديل الورقية الذي يقوم به عدد كبير من النجوم ولاعبي كرة القدم في العالم.


وظهر محمد إبراهيم بالفيديو وهو يقوم باستخدام المطهر الكحولي ووضعه على يده وتنطيق ورق المناديل المخصص لتنظيف اليد.


ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وكانت أبرز التعليقات "أهم حاجه الوقاية من كورونا فيروس"، و"العالمي"، و"حريف" و"فخر الكرة المصرية".


وكان مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس إجازة لمدة أسبوعين  لضمان سلامة الطلاب، كما اتخذ على أثره عدد من المؤسسات والوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما. 

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