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أخبار العالم

عدنان الزرفي.. رئيس الوزراء العراقي الجديد يطالب باستمرار التظاهرات ويدعو للانتخابات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة بعيدًا عن المحاصصة.

وأكد أنه لا يقبل بفرض أي مرشح من قبل القوى السياسية و"سأصارحكم بأي ضغوط أتعرض لها"، كما تعهد بالعمل الجاد على محاربة الفساد وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية، والعمل الحثيث من أجل لتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة.

ودعا "الزرفي" إلى إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين، وااستمرار التظاهر السلمي الذي يدعم الإصلاح في البلاد، حتى تتحقق المطالب المشروعة.. مؤكدًا أنه سيتم منع استخدام الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المسلحين.

وأضاف أنه يؤكد حصره على تشكيل فريق استشاري بمشاركة ممثلين من المتظاهرين السلميين.. وأكد على أن سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب  بل سيكون لحمايته وصيانة حدود العراق.

ويرأس الزرفي كتلة "النصر" في البرلمان العراقي، والتي تصك رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، المحسوب على التيار الموالي لإيران.
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