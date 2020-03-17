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فن

إعصار محمد رمضان يحقق 1.3 مليون مشاهدة على يوتيوب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:43 م
إعصار محمد رمضان
إعصار محمد رمضان
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سعيد فراج
حقق فيديو كليب أغنية "إعصار تسونامي" لـ محمد رمضان، مليون و300 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب في 13 مارس الجاري.

تقول كلمات الأغنية: "اللي بنلاعبه بنغلبه .. اكبر ما فيكوا بنتعبه .. من حيث اتيتم اذهبوا .. يلا من هنا اقلبوا .. انا اعصار تسونامي .. مبعتمدش اسامي ..واحد مفيش مني تاني .. طير بقى من قدامي .. نفسي ف مرة تجددوا .. شفي كلامي وشقلبه .. كل ما اطور قلدوا .. كلهم في بحري بيغرقوا ..تسونامي .. تسونامي .. انا تسونامي".

"إعصار تسونامي" كلمات إسلام شندي واسلام كنكا، وألحان: المدفعجية، وتوزيع: الديزل.
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