حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 18/3/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر يقترن بالمريخ والمشتري في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح عملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.

عاطفيا وعائليا: تميل اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لمقاومة رغبات التبذير وتتخذ قرارات مالية موفقة.

اجتماعيا: الفلك يعمل لصالحك ويشتد طموحك وتواجه الحياة بشجاعة وإصرار.



