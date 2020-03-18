حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 18/3/2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الأربعاء 18- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الاربعاء 18-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: القمر ما زال معاكسا مما يجعلك اليوم تتعجل الأمور.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر يقترن بالمريخ والمشتري في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك ببعض التوتر.
عاطفيا واجتماعيا: القمر يقترن بالمريخ والمشتري في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك ببعض التوتر.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر يقترن بالمريخ والمشتري في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح عملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.
عاطفيا وعائليا: تميل اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.
عاطفيا وعائليا: تميل اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لمقاومة رغبات التبذير وتتخذ قرارات مالية موفقة.
اجتماعيا: الفلك يعمل لصالحك ويشتد طموحك وتواجه الحياة بشجاعة وإصرار.
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لمقاومة رغبات التبذير وتتخذ قرارات مالية موفقة.
اجتماعيا: الفلك يعمل لصالحك ويشتد طموحك وتواجه الحياة بشجاعة وإصرار.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد بداخلك اليوم عدوانية وغليان وعليك أن تقاوم.
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بالمريخ والمشتري في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت وتمالك أعصابك.
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بالمريخ والمشتري في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت وتمالك أعصابك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للتصرف بنبل وتحمل للمسئولية وقد تجد حلول لمسائل معلقة.
مهنيا وصحيا: اقتران القمر بالمريخ والمشتري في منزل الصحة والعمل يدفعك نحو القيام بإنجاز مهم وتميل نحو الاهتمام بصحتك.
مهنيا وصحيا: اقتران القمر بالمريخ والمشتري في منزل الصحة والعمل يدفعك نحو القيام بإنجاز مهم وتميل نحو الاهتمام بصحتك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: فريق من الكواكب في منزلك الخامس ويجعلك ذلك تحسن إدارة النواحي العملية وتحسن التصرف.
عاطفيا: اقتران القمر بالمريخ والمشتري في منزل الحب قد يدعم اليوم خطواتك في الاقتراب ممن تحب أو تتوطد علاقة عاطفية.
عاطفيا: اقتران القمر بالمريخ والمشتري في منزل الحب قد يدعم اليوم خطواتك في الاقتراب ممن تحب أو تتوطد علاقة عاطفية.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بأن تستمد قوتك من داخلك ولا تنتظر دعما خارجيا.
عاطفيا وعائليا: اقتران القمر بالمريخ والمشتري في مربع برجك قد يعكر عليك صفو حياتك العاطفية والعائلية فلا تدخل في حوار شائك.
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بأن تستمد قوتك من داخلك ولا تنتظر دعما خارجيا.
عاطفيا وعائليا: اقتران القمر بالمريخ والمشتري في مربع برجك قد يعكر عليك صفو حياتك العاطفية والعائلية فلا تدخل في حوار شائك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعاطفيا: تناغم الشمس والقمر يمنحك اليوم الحيوية والطاقة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.
عائليا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تظهر دعما خالصا للمقربين وتقترب منهم بلطف.
عائليا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تظهر دعما خالصا للمقربين وتقترب منهم بلطف.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم لبحث مشاكل عالقة وتستطيع أن تجد لها حلا إذا اعتنيت بحساباتك وخطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بألا تستسلم للظنون كي لا تتعرض علاقاتك للتوتر.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بألا تستسلم للظنون كي لا تتعرض علاقاتك للتوتر.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: اليوم القمر في برجك يمدك بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.
مهنيا واجتماعيا: اقتران القمربالمريخ والمشتري في برجك يساعدك على فرض إرادتك وتحسن استغلال مواهبك.
مهنيا واجتماعيا: اقتران القمربالمريخ والمشتري في برجك يساعدك على فرض إرادتك وتحسن استغلال مواهبك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك اليوم بالتحكم في عصبيتك وعدم إعلان أفكارك وأخبارك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني عشر.. لا تتسرع في أقوال أو وعود وابتعد عن أي مخاطرة.
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك اليوم بالتحكم في عصبيتك وعدم إعلان أفكارك وأخبارك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني عشر.. لا تتسرع في أقوال أو وعود وابتعد عن أي مخاطرة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: قد تنشغل اليوم بهموم ومع ذلك الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف
من 20/2 إلى 20/3
ماليا ومهنيا: اقتران القمر بالمريخ والمشتري في منزل المشروعات يعدك بالحصول على تعاون البعض وقد تعقد لقاءات ناجحة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم قادرا على الإقناع والتواصل جيدا مع الأحباب والأصدقاء.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم قادرا على الإقناع والتواصل جيدا مع الأحباب والأصدقاء.
عاطفيا واجتماعيا: قد تنشغل اليوم بهموم ومع ذلك الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف