هيئة البحرين للثقافة والآثار تعلن عن فتح باب التدريب في مجال الحرف

أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار عن فتح باب التسجيل في برنامجٍ تدريبي في مجال الحرف، حيث تدعو المهتمين بالثقافة والتراث والمهارات اليدوية في مملكة البحرين للمشاركة في البرنامج التدريبي في مجال الحرف، وذلك للعمل على إنتاج المواد التي سيتم استخدامها في تنفيذ محتوى الجناح الوطني لمملكة البحرين في إكسبو 2020 دبي.





ويهدف البرنامج التدريبي إلى نقل خبرة الحرفيين المحليين إلى الأجيال الناشئة، وتطوير المهارات الحرفيّة والفنيّة وخلق تعاونٍ ما بين الفنانين والمصممين على حدٍ سواء.





تُعدّ مشاركة مملكة البحرين في إكسبو 2020 دبي من 20 أكتوبر 2020 ولغاية 10 أبريل 2021 - وهو الحدث الأوّل والأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا - فرصةً مناسبة لإبراز النجاحات والمنجزات في العالم العربي، نظرًا لما تلعبه مملكة البحرين من دورٍ أساسي في المشهد الحضاري للمنطقة. فيما يساهم الموضوع العام لإكسبو 2020 دبي وهو "تواصل العقول وصنع المستقبل" في صناعة تفاعلٍ إيجابي بين الفرص والتنقل والاستدامة، لا سيما مع ما يعرضه جناح البحرين من مقاربة واقعيّة لاستكشاف الموضوعات الفرعية للحدث العالمي المرتقب وهي الفرص والتنقل والاستدامة من منظور الكثافة.





وتسعى هيئة البحرين للثقافة والآثار لتسليط الضوء على الحرف اليدويّة المتعلّقة بالنسيج والحياكة عبر الجناح الوطني لمملكة البحرين، من خلال العروض المباشرة، والورش التفاعليّة والمعارض حيث يقدّم البرنامج التدريبي مجموعة من الحرفيين الماهرين المحليين، وذلك بإشراف فنّي من قِبَل اختصاصيين. كما يهدف جناح مملكة البحرين عبر برنامج تدريب المشاركين إلى توفير المناخ الملائم للحرفيّين الصاعدين، حيث يتلقون التعليمات اللازمة، والدعم والتوجيهات، والوصول إلى رأس المال، المواد الخام، والورش التي تنمي مهاراتهم وتصقلها كحرفيّين.





سيركز البرنامج التدريبي على تعلم أساسيات الحرف، تجهيز المواد، تحويل المهارات إلى منتج، ربط مختلف الحِرَف عبر تعاونات محتملة - نسج مختلف الحِرَف معا، تعزيز التعاون بين الحرفيين والمصممين، وربط الحرفة بالفن والتصميم.





أما شروط ومعايير المشاركة في البرنامج فهي: أن يكون المشارك بحرينيًا أو مقيمًا في مملكة البحرين، أن يكون المشارك من الفئة العمريّة 18 سنة فما فوق، أن يكون للمشارك اهتمامات في الثقافة، التراث والحِرَف اليدويّة، كما أن على المشارك الالتزام بساعات التدريب واتّباع الإرشادات.



