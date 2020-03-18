الزمالك يكثف مفاوضاته مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لضمه فى الصيف

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نادي المقاولون العرب من أجل الحصول على توقيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بذئاب الجبل، الشاب طاهر محمد طاهر، صاحب الـ22 عام.
وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسؤولو الزمالك فاوضوا اللاعب، ويجرون حاليًا اتفاقهم مع مسئولي نادي المقاولون العرب من أجل إنهاء صفقة اللاعب مبكرًا.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.
وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادل فى لقاءين فقط.
يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر. وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيرًا إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.