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أخبار العالم

أمريكا تعلن موقفها من تكليف الزرفي بتشكيل حكومة العراق.. سندعمه بشرط

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده من تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من قبل الرئيس برهم صالح.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستدعم رئيس الوزراء العراقي في حال تلبية مطالب الشعب العراقي وصان سيادة العراق.

وتعهد عدنان الزرفي بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة. وقال إنه لا يقبل بفرض أي مرشح من قبل القوى السياسية و"سأصارحكم بأي ضغوط أتعرض لها"، كما تعهد بالعمل الجاد على محاربة الفساد وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية، والعمل الحثيث من أجل لتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة المقبلة.


ودعا الزرفي إلى إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين، وااستمرار التظاهر السلمي الذي يدعم الإصلاح في البلاد، حتى تتحقق المطالب المشروعة. مؤكدا أنه سيتم منع استخدام الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المسلحين.

وأكد على أن سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب  بل سيكون لحمايته وصيانة حدود العراق.
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