تعرف على إجراءات تموين مطروح لمواجهة فيروس كورونا

أكد السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح علي اتخاذ المديرية إجراءات لمواجهة فيروس كورونا وأي مواقف طارئة.





وأضاف خلال اجتماع ومديري الإدارات المختلفة علي توافر كافة السلع والمواد الغذائية وتطمين المواطنين بتوافر كافة السلع والخبز والدقيق التي تصرف علي البطاقات التموينية والتي تغطي حوالي 80 % من المواطنين والتي توفر لهم كل السلع والخبز والدقيق شهريًا.. دون الحاجة إلى القطاع الخاص إلا البسيط جدًا.





وأشار إلي توفر أرصدة من سلعة السكر تكفي 6 شهور قادمه وكذلك الأرز والمكرونة والزيوت يزيد على شهرين كما تمت تغطية كافه الاحتياجات خلال مارس وتوجد أرصدة للشهر القادم.





وأوضح علي توافر الاحتياجات من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز .





كما تم التأكيد علي كل العاملين بقطاع التموين بالمتابعة اليومية بتوافر الأرصدة من السلع في كافة المجمعات الاستهلاكية والتأكد من توافر أرصدة من الدقيق الخاص بالمخابز بالمستودعات التابعة للمطاحن. في كافة المراكز والقري وتوفير مخزون من الدقيق الذي يصرف للمواطنين علي البطاقة .





كما أكد مدير المديريه علي قيام الأجهزة الرقابية بالمديرية وكافة الإدارات التموينية بالتعاون مع كافه الأجهزة بمديرية الصحة والبيطري ومباحث التموين بالمرور علي كافة الأنشطة والتأكد من التزام هذه الأنشطة والمخابز والعمل علي اتخاذ كافه الإجراءات لاتباع إجراءات النظافة العامة بالمخابز وتطهير الأرضيات يوميا وكذلك أدوات العجن والعمالة. ويتم تطهير كافه الخزانات الخاصة بالمياه حيث تم إخطار شركة المياه لتطهير الخزانات الخاصة بالمخابز والمطاحن.

كما وجه بالعمل علي عدم ازدحام المواطنين أمام المخابز، وفي حالة الوقوف يجب من مسافات بينهم ويتم حصولهم علي الخبز في اقل وقت ممكن بالإضافة الي التنبيه علي الجميع بان يتم تطهير. كافه المقرات من مكاتب تموين ومراكز خدمة وعدم التصافح وقضاء كافة الخدمات التموينية وتسويات التجار لصرف السلع في سرعة ويسر .





كما وجّه بالمرور علي كافة الأنشطة الخاصة ببيع المستلزمات الطبية والتأكد من مصدر المنتجات والبيانات المدونة علي هذه العبوات والتأكد من عدم استغلال واحتكار أي سلع أو منتج وكذلك المرور علي مصانع المنظفات المخالفة التأكد من صلاحية كل المعروضات الخاصة بالمواطنين.



