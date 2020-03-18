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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:16 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 16مارس، وفقا لعلم الأرقام.


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شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 18 مارس فإن ذلك يعني نك تتمتع بشخصية ساحرة  ولديك طاقة كبيرة، لكن قد تميل للمبالغة في كل شيء 


نصيحة: هذا العام  هو بداية مرحلة جديدة  من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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